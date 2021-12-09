«التعليم» تحذر من قبول حالات دمج لأول مرة في امتحانات الثانوية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يتم استقبال حالات دمج جديدة للصف الثالث الثانوي «أول مرة» إلا في الحالات الحرجة الشديدة جدا، وذلك بعد العرض على اللجان الطبية المتخصصة لإعداد تقرير طبي بالإفادة بحالة الطالب وإرافق التاريخ المعروض حالته على أن يتم تقديم مذكرة عرض بمعرفة لجنة الدمج بالمديرية التعليمية بحالة الطالب، وذلك بعد اعتماد مدير إدارة التربية الخاصة بخاتم شعار الجمهورية.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن هذه القرارات تأتي في إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي 2021-2022، مشددة على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بها والاستعداد الجيد للامتحانات مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة والفنية بالنسبة لطلاب الدمج هي بيان قيد معتمد عليه صورة الطالب وآخر قرار دمج للطالب أو صورة طبق الأصل منه، وصورة بطاقة الطالب أو صورة شهادة الميلاد، مؤكدة على أن هذه الأوراق يتم اعتمادها من قبل مدير إدارة التربية الخاصة بخاتم شعار الجمهورية.

الدروس المحذوفة من مادة التربية الوطنية لطلاب الدمج

- الفصل الأول «القانون والدستور» ص9 حتى 13.

- الفصل الثاني «الديمقراطية » ص17- 19-20.

- الفصل الثالث: «الأحزاب السياسية» من ص 32-34.

- الفصل الرابع: «المشاركة السياسية» ص37 ثالثاً صور المشاركة السياسية، ص38 خامساً متطلبات المشاركة السياسية، ص40-41، سابعاً الدستور والمشاركة السياسية، ثامناً واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري.

ص43-44 عاشراً أنظمة الانتخابات، ص45-46 الثورات المصرية نموذج للمشاركة السياسية.

المحذوفات من مادة علم النفس

- القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي «ص12».

- قوانين نظرية المحاولة والخطأ.

- الذكاء البصري المكاني والذكاء الجسمي الحركي «ص7-8».

- قوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات «ص 17- 18».

- مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف «ص 51- 52».

- الشخصية الهستيرية «ص54»، والشخصية السيكوباتية «ص55».

- الحيل الدفاعية «الإزاحة - التقمص - النكوص ص 69».