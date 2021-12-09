«التعليم» تعلن تفاصيل التقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة والفنية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بتقديم أوراق طلاب الدمج لامتحانات الثانوية العامة والفنية، وذلك في ضوء متطلبات المرحلة الحالية وضرورة السعي نحو التسهيل على الطلاب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصها على صحة الطلاب بشأن إجراءات دمج طلاب الصف الثالث الثانوي «عام وفني»، ونظراً لما يتطلب من ولي الأمر تجهيزه لاستمرار نجله على نظام الدمج في الصف الثالث الثانوي للتقدم للامتحانات عن العام الدراسي 2021-2022.

الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة تتمثل في الآتي:

- بيان قيد معتمد عليه صورة الطالب موضح به التخصص خاصة نظام التعليم الفني بجميع تخصصاته المختلفة.

- أخر إقرار دمج للطالب أو صورة طبق الأصل منه بخاتم شعار الجمهورية.

- أخر مقياس ذكاء وتقرير طبي تم تقديمه للجنة في بداية المرحلة الثانوية أو صورة طبق الأصل منه بخاتم شعار الجمهورية.

- صورة بطاقة الطالب أو صورة شهادة الميلاد.

«التعليم»: بدء تقديم الأوراق اعتباراً من 15 ديسمبر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الأوراق يتم تقديمها بعد اعتماد مدير إدارة التربية الخاصة للتقارير السابقة بخاتم شعار الجمهورية بالمديرية بنفسه، وليس ولي الأمر ودون العرض على اللجان الطبية المتخصصة، ويكتفي بما سبق وقاية للطلاب من الإضافة بفيروس كورونا المستجد حيث إنهم في الأصل مدمجون بمراحل تعليمية سابقة.

وتابعت الوزارة، أنه يتم تقديم هذه الأوراق اعتباراً من 15 ديسمبر الجاري على أن تسلم بيد مدير إدارة التربية الخاصة التابع للمديرية التعليمية بمقر الإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أنه يجرى حالياً الاستعداد للامتحانات بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.