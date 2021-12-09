10 إجراءات جديدة من التعليم خلال الامتحانات بسبب متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة بدأت الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية والمنتظر أن تبدأ في 15 يناير المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، بسبب متحور كورونا الجديد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية.

وزير التعليم: لن نؤجل الامتحانات بسبب متحور كورونا الجديد

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة لن تؤجل الامتحانات بسبب متحور كورونا الجديد، وأن جميع الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة طبقا للخريطة الزمنية، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها، للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد مهما كانت التحديات والصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا.

10 إجراءات جديدة من التعليم لحماية الطلاب في الامتحانات

1- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل لجنة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من كورونا.

2- تجهيز 50 لجنة احتياطية بكل محافظة تحسباً لنقل الطلاب حال اكتشاف أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

3- تعقيم وتطهير اللجان يومياً قبل وبعد انتهاء ساعات الامتحانات.

4- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين على ارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري.

5- تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة بحد أقصي 15 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين الطلاب والحد من انتشار الفيروس.

6- توفير أجهزة حرارية بكل لجنة امتحانية بكل اللجان على مستوى الجمهورية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بأداء الامتحانات.

7- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات الصحية، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.

8- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية.

9- حظر تواجد الباعة الجائلين أمام اللجان الامتحانية.

10- منع تواجد أولياء الأمور أمام اللجان لمنع الزحام بسبب فيروس كورونا.

التعليم: لا يحق للمدرسة منع غير الراغبين في التطعيم من دخول الامتحانات

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا توجد أي قرارات حتى الآن بمنع أي طالب غير راغب في الحصول على لقاح فيروس كورونا من دخول الامتحانات أو استكمال الدراسة بالمدرسة، خاصة الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاما، موضحة أن ما تقوم به بعض المدارس من تهديد للطلاب الممتنعين عن اللقاح ومنعهم من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات غير قانوني ولا بد من موافقة ولى الأمر على تلقيح ابنه.