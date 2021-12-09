«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في 3 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 3 قوافل طبية جديدة في 3 محافظات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ضمن خطتها لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات، وخاصة الطبي.

الصحة تعطي أولوية للقضاء على الأمراض المزمنة

وتعطي الحكومة أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة، خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

إطلاق القوافل في 3 محافظات

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن القوافل الطبية ستنطلق اليوم الخميس، وتستمر حتى الغد في محافظات «الشرقية - البحر الأحمر- الوادي الجديد»

وكشفت الوزارة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، والتي تمثلت في «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين، ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية التي تنطلق اليوم

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل، تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

- قرية عثمان بن عفان، مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

- قرية الرياض، مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

- قرية حلايب بمحافظة البحر الأحمر.