الأعمال الكندي المصري يبحث أهمية الاستثمارات في قطاع البترول

قال مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، إن السياسات واستراتيجيات قطاع النفط والغاز المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لعبت دورًا مهمًا في دعم جهود الدولة في رفع مستوى الوعي بين شركاتها حول الواجبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تجاه المجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المسؤولية الاجتماعية الناجحة.

وأضاف المجلسان، أن المبادرات التي تم إطلاقها من قبل الدولة بالتعاون مع كبرى شركات البترول العالمية في ضوء رؤية مصر 2030، تسهم بشكل كبير في دعم استراتيجيات الدولة الاقتصادية والاستثمارية.

وأعلن مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، عن ندوة تجمع بين الحضور الجزئي وتقنية الفيديو كونفرانس، وذلك خلال ندوة مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكريم علاء رئيس الإقليمي لبريتش بتروليوم لشمال أفريقيا، وديفيد تشينائب رئيس ومدير عام أباتشي إيجيبت، وماركو روتوندي المدير العام لـ IEOC-ENI، وخالد قاسم رئيس مجلس إدارة شل ايجيبت، وسامح صبري نائب رئيس وينترشال.

أهمية الفرص الاستثمارية في المجتمع المصري

وأشار المجلس إلى أن الندوة تأتي تحت عنوان: «قطاع النفط والغاز..الاستثمار في مجتمعاتنا» وذلك اليوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر2021، حيث ستناقش الندوة أهمية القطاع النفطي وأهمية الفرص الاستثمارية في المجتمع المصري، خاصة وأن مصر تعتبر القطاع البترولي والغازي أحد أهم الاستثمارات وتولي لهما اهتماما كبيرا.

توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لدعم المبادرات

وقال المهندس طارق الملا، في بيانات سابقة، إن قطاع البترول المصري التزام بكافة شركاته، بالتعاون مع شركائه الأجانب، بتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لدعم المبادرات والمشروعات الحيوية، التي تلبي أولويات أساسية للمجتمع وللمواطنين، في إطار استراتيجيته الجديدة للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأضاف «الملا»، أن قطاع البترول بكافة مؤسسات وشركاته، يعمل مع شركائه الأجانب حاليا من خلال لجنة عليا مشكلة حديثا على تطوير رؤية استراتيجية جديدة موحدة.