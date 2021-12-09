رقم الخط الساخن للقاح كورونا.. هل تصل الجرعة أسرع؟

دشنت وزارة الصحة والسكان رقم الخط الساخن للقاح كورونا في مصر من استقبال كل المكالمات من المواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم المتعلقة بفيروس كورونا وطرق العزل وخطوات الوقاية من الإصابة، بالإضافة إلى طرق التعامل مع المصابين أثناء فترة العزل وتوضيح آلية التسجيل والحصول على لقاح كورونا.

الخط الساخن للقاح كورونا

وأعلنت الوزارة أن الخط الساخن للقاح كورونا هو «105» حيث يمكن للمواطنين التواصل مع خدمة العملاء لتتبع عملية التسجيل ومعرفة سبب تأخر عدم وصول رسالة بموعد الحصول على لقاح، والتواصل مع خدمة العملاء من أجل تنشيط عملية التسجيل أو متابعة حالة الطلب للحصول على لقاح كورونا.

الخط الساخن للقاح كورونا متاح بصورة دائمة

وأكدت الصحة، على أنه يمكن للمواطنين التواصل مع خدمة العملاء من خلال الخط الساخن للقاح كورونا في حالة فقدان رقم التسجيل الخاص بلقاح كورونا، وذلك الحصول عليه مرة أخرى من أجل متابعة عملية التسجيل أو الدخول لتعديل البيانات على موقع وزارة الصحة.

الوضع الوبائي في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، أمس الأربعاء، خروج 788 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 304156 حتى اليوم.

وأكدت الوزارة، على أنه تم تسجيل 909 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 حالة جديدة.

تعرف على عدد إصابات كورونا في مصر

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 365831 من ضمنهم 304156 حالة تم شفاؤها، و20877 حالة وفاة.