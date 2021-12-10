مواعيد مركز خدمات الدم ونقل البلازما.. «الصحة» توضح

كشفت وزارة الصحة والسكان، ‎مواعيد عمل مراكز التبرع ببلازما الدم على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء ‎الذاتي من مشتقات البلازما والدم.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة ‎مواعيد العمل بمراكز بلازما الدم على مستوى الجمهورية، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تغطي قطاع الصحة في مصر على مدار الساعة.

مواعيد عمل مراكز التبرع ببلازما الدم

تمتد مواعيد عمل هذه المراكز يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء.

ويمكنك التوجه إلى المركز الأقرب لك للتبرع والمساهمة في شفاء أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة التي تحتاج إلى التبرع بالدم.

وفي ذات الصدد، ذكرت وزارة الصحة، أنه جرى تحديد 6 مراكز لتجميع البلازما بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين، وهي كما يلي:

عناوين مراكز تجميع بلازما الدم

ـ مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم، وتجميع البلازما بالعجوزة، محافظة الجيزة.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، محافظة القاهرة.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم، بمحافظة الاسكندرية.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا، محافظة الغربية.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم، بمحافظة المنيا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت في وقت سابق، أن مشروع التبرع ببلازما الدم يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الكبد والكلى والحروق، بدلًا من استيرادها من الخارج.

وفي ذات الصدد، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن تجميع البلازما سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال تجميع وتصنيع مشقات البلازما، موضحة أن مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية، التي سعت لتوطين هذه الصناعة، بهدف تأمين احتياجات المرضى.