العراق يعلن انتهاء العمليات القتالية للتحالف الدولي وبدء الانسحاب

أعلنت السلطات العراقية، اليوم، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عبر حسابه على تويتر، وذلك تزامنا مع اقتراب ذكرى هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وإعلان الانتصار عليه.

وقال «الأعرجي»، إن المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد انتهت، ولفت إلى أن العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجالي التدريب والاستشارة، لافتا إلى أن مشاركة التحالف جاءت بطلب من الحكومة العراقية عقب سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق في مقدمتها مدينة الموصل.

انسحاب التحالف الدولي تزامنا مع ذكرى إعلان هزيمة تنظيم داعش

وأعلن العراق، منتصف ديسمبر 2017، هزيمة تنظيم داعش الإرهابي واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ناقشا يوم الاثنين الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التنسيق المشترك لإنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها السياسية والاقتصادية وفي مجال الاستثمار، كما تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار.

انسحاب التحالف الدولي إشارة قوية على تراجع قوة التنظيم

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن المباحثات تضمنت أيضا مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى التنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، والعمل على تعزيز سبل الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

ويحمل انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق إشارة قوية على تراجع قوة التنظيم في العراق، وإن كانت هناك بعض فلول التنظيم التي لا تزال تواصل عملياتها.