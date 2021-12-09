وفد البرلمان يستجيب لمطالب أهالي الضبعة: مدينة مخططة مجهزة بكل المرافق «صور»

التقى وفد برلماني، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهالي التجمعات القروية بمدينة الضبعة بمرسي مطروح، للاستماع لمطالب الأهالي بتلك القرى.

وطالب الأهالي، بالانتقال إلى مدن مخططة متوفر بها الخدمات والمرافق، مشيدين بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة لتطوير المنطقة والمشروعات الموجودة بكل مكان.

واستجاب الوفد البرلماني للمطالب، مؤكّدين توفير مدينة مخططة وبها كل المرافق والخدمات ومشروعات حياة كريمة، مع دعوة الحكومة لتوفير تجمعات سكنية مخططة وفقًا لخطة التطوير، التي تتبعها الدولة خلال السنوات الأخيرة في ملف الإسكان الاجتماعي والبديل.

حمودة: الدولة المصرية حريصة على تذليل كل المعوقات

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ «الدولة المصرية حريصة على تذليل كل المعوقات التى تواجه المواطنين، ولعل ملف التجمعات السكنية المخططة من أهم وأبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى عهد القيادة السياسية، وخير دليل على ذلك الاستجابة الفورية من قبل السلطة التنفيذية لمطالب أهالي الضبعة».

وتابع أنَّه سيتمّ توفير تجمعات سكنية مخططة شاملة كل المرافق والخدمات العامة استعدادا لنقلهم إليها وفقًا لرؤية وخطة محددة وثاقبة الغرض منها التيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، فى الوقت الذى سيتم حل أزمة التخطيط العشوائي بما يضمن توفير حياة تليق بالمواطن المصري بها جميع الخدمات والمرافق.

وعلى صعيد آخر، علق الأهالي على هذه الخطوة، قائلين: «نقف جميعا قلبا وقالبا مع الدولة المصرية، ومع القيادة السياسية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

فيما أكّد «حمودة»، أنَّه بناء علي عدة طلبات إحاطة وصلت للجنة، كان قرار اللجنة تحقيق الزيارة لتلبية احتياجات ومطالب الأهالي بمدينة الضبعة وخاصة منطقة التجمعات القروية، لبحث مدى إمكانية مساعدتهم بالتنسيق بين البرلمان والحكومة.

نقل سكان التجمعات القروية الى مدن سكنية مخططة تضمن حياة كريمة

وأكّد رئيس لجنة الإسكان، أنَّ الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح، قائمة في الأساس علي توفير حياة كريمة لكل مواطن، وأهم ركيزة في الحياة الكريمة هي توفير سكن ملائم.

ويستكمل وفد اللجنة، برئاسة النائب عماد سعد حمودة اليوم، زيارته للمحافظة مرسي مطروح، التي تنفذها الدولة، ومنطقة سيدي عبدالرحمن، وبدأت الزيارة يوم الثلاثاء الماضي وتستمر لمدة 4 أيام يتفقد الوفد خلالها عدد من المناطق بالمحافظة.

ويضم الوفد البرلماني النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد أبوزيد، فخري طايل، محمد ثابت، محمد جنيدي، رمضان أبو حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزي، محمود الشامي، يحيى عيسوي، أحمد عبدالهادي، والنائبين رقية عبدالعزيز، وميرفت عازر، كما شارك في الجولة نواب محافظة مطروح بمجلسي النواب والشيوخ.