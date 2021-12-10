حظك اليوم برج الثور الجمعة 10-12-2021 مهنيا وعاطفيا

من صفات برج الثور طيبة القلب كما أنه يحب رعاية المقرّبين منه ومعاملتهم بلطف مما يجعل الأشخاص مرتاحين لقربه، ويتميز بأنه منظّم، يمتلك قدرة على وضع استراتيجيات وخطط بتفاصيل واضحة ومنظّمة لحل المشكلات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط، فقط لا تغامر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.