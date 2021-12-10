أسعار تذاكر زيارة السد العالي ومتحف النيل.. تبدأ من 5 جنيهات

حددت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان أسعار تذاكر زيارة السد العالى والمركز الثقافى الأفريقى (متحف النيل) خلال الفترة الحالية.

وقال حسن عبدالقادر حسن، مدير فرع غرفة شركات السياحة بأسوان، إن أسعار تذاكر زيارة السد العالي بالنسبة للسائح الأجنبي تبلغ 100 جنيه، بينما تبلغ سعر التذكرة للسائح العربى 20 جنيها وللمواطن المصرى بـ 20 جنيها، وبالنسبة لسعر التذكرة بالنسبة للطالب الجامعى فيبلغ 10 جنيهات، أما سعر التذكرة فللطالب المصرى مرحلة ما قبل الجامعى 5 جنيهات.

أسعار زيارة المركز الثقافي بأسوان

وأضاف عبدالقادر، خلال الكتاب الدورى رقم 36 لسنة 2021 والذي تم تعميمه على شركات السياحة بأسوان، أن أسعار زيارة المركز الثقافي بأسوان تبلغ 100 جنيه للسائح الأجنبي، أما الطالب الأجنبي فيبلغ سعر التذكرة 50 جنيها، أما الفرد المصري فيبلغ سعر التذكرة 15 جنيها، وللطالب المصري 10 جنيهات.

سعر تذكرة زيارة السد العالي وصعود الرمز

وأشار عبدالقادر خلال المنشور الذي تم تعميمه على الشركات السياحية، إلى أن سعر زيارة السد العالي وصعود الرمز ومتحف النيل تبلغ نحو 240 جنيها بالنسبة للسائح الأجنبى و130 جنيها للطالب الأجنبي، أما الفرد المصري فبلغت قيمة تذكرته 90 جنيها، فيما بلغ سعر التذكرة للطالب المصري 30 جنيها.

وأوضح مدير غرفة شركات السياحة بأسوان خلال الكتاب الدوري، أن أسعار زيارة السد العالى ومتحف النيل بالنسبة للفرد المصرى تبلغ 40 جنيها، موضحا أن أسعار تذاكر صعود الرمز بالنسبة للفرد الأجنبي 150 جنيها وللمواطن المصري 75 جنيها، وللطالب الأجنبي 50 جنيها وللطالب المصري 20 جنيها.

يشار إلى أن السد العالي ومتحف النيل والرمز التذكاري والمركز الثقافى من أهم معالم أسوان والتى يتم تضمينها ضمن البرنامج السياحى لأسوان والتى يحرص كل المسافرين إلى أسوان سواء كانوا مصريين أو أجانب على زيارتهم أثناء زيارتهم للمدينة الجنوبية التى تطل على نهر النيل.