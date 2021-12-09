المؤبد لـ3 متهمين بقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين بأعيرة نارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن، والشروع في قتل شقيقه وشخص آخر بمركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين، وسكرتارية فليبس صبحي.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل شخص وإصابة اثنين

وتعود أحداث القضية رقم 32871 لسنه 2011 جنایات ديرب نجم والمقيدة برقم 5197 لسنه 2011 کلی جنوب الزقازيق، إلى تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم اتهاما لكل من «أحمد . إ . إ . ح» محبوس، 30 سنة، صاحب محل مفروشات، و«محمد . م . ن . ز» 30 سنة صاحب ورشة و«أيمن م. . ع . ع» وجميعهم مقيمون في طحا المرج مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، ومتهمون بقتل المجني عليه «عزت . ع . أ . غ» كما شرعوا في قتل شقيقه «حامد. ع . أ . غ» كما شرعوا في قتل المجني عليه «محمد . إ . أ . ا» مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم وسرقتهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية حيث واستدرجوهم لمكان الواقعة بحجة التعامل في العملات النقدية، وترصدوا لهم داخل سيارة وما إن وصل لمكان الواقعة حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة بحوزتهم قاصدين من ذلك قتلهم، وأسفر الحادث عن وفاة الأول وإصابة الاثنين الآخرين.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق

وتحرر حينها المحضر اللازم للواقعة وتم ضبط المتهمين الأول والثاني بينما هرب الثالث، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وقرر المستشار الدكتور ياسر إبراهیم هندي المحامي العام بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بإحالة أوراق المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.