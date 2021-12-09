توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة وأمطار وشبورة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الجمعة 10 ديسمبر 2021، حتى الأحد الموافق 12 من الشهر ذاته، إذ تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداء من الغد بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد أيام الجمعة والسبت والأحد طقسًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

وقال خبراء الأرصاد إن الشبورة المائية تعود مرة أخرى في الصباح الباكر، خاصة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوافر يومي السبت والأحد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.