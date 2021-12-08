«التعليم» تعلن موقف الطلاب غير الحاصلين على اللقاح من دخول الامتحانات

أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم، خطابا عاجلا، للمديريات التعليمية، بشأن ضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والصحية؛ لتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والسكان بضرورة تشجيع الطلاب على تلقي لقاح كورونا، وذلك في الفئة العمرية من 15: 18 عاما.

وأكد نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أنه لم ترد أي توجيهات من أي جهة، بمنع الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا من دخول المدارس أو الامتحانات.

تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وأشار حجازي إلى أن التطعيم يتم من خلال استمارة الموافقة المستنيرة، وهي الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الأمر على تلقي اللقاح لتوقيعها من ولي الأمر، وذلك للمرحلة العمرية من 12: 15 عاما، من خلال التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

منع انتشار كورونا

وقال حجازي، في خطابه المرسل إلى المديريات التعليمية، إن ذلك يأتي تعظيما للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى، وللحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين.