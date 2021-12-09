ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي في مصر منذ بداية 2021

سجلت العلامات التجارية المتنافسة داخل السوق المحلي للسيارات الملاكي نسب ارتفاع في معدل المبيعات خلال الفترة من شهر يناير وحتى أكتوبر من العام 2021، إذ وصلت النسبة العامة لـ مبيعات سوق الملاكى 36%.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة أكثر 10 شركات مبيعًا للسيارات الملاكي في مصر، مقارنة بمعدل مبيعات كل علامة تجارية خلال 10 أشهر منذ بداية 2020 الماضي؛ حسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي

وجاء ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي في مصر خلال 10 أشهر لعام 2021، كالتالي:

- إم جي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 21 ألف و 410 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 10 آلاف و80 سيارة.

-هيونداي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 20 ألف و451 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 14 ألف و847 سيارة.

-نيسان، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 18 ألف و937 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 13 ألف و 566 سيارة.

- تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 15 ألف و75 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 13 ألف و4 سيارات.

- كيا، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 13 ألف و18 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 8 آلاف و 134 سيارة.

- شيري، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 12 ألف و 322 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 7 آلاف و 400 سيارة.

- سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 12 ألف و 123 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 1365 سيارة.

- فيات، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 11 ألف و 98 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 9 ألاف و 723 سيارة.

- بيجو، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 9 ألاف و 682 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 5 ألاف و 869 سيارة.

- شيفروليه، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 7 آلاف و 997 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 7 آلاف و 864 سيارة.