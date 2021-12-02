«محمد» يرسم المشاهير بأدوات جديدة.. «صلاح» بالشاي و«رمضان» بقشر اللب (فيديو)

اكتشف محمد إبراهيم أمين، 25 عاما، من مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، موهبته في الرسم بالصدفة، وذلك قبل 4 سنوات من الآن، وتحولت مع الوقت تلك الموهبة أو النعمة التي رزقه الله بها، إلى مهنة تكون مصدر دخله الوحيد، بعد أن اشتهر بأعماله الفنية على السوشيال ميديا، وحظت أعماله بثقة زبائنه.

محمد يبدع بالرسم بالشاي وقشر اللب

ابتعد الشاب العشريني خريج كلية الحقوق عن الرسم التقليدي بالفرشاة والألوان، وابتكر طريقة جديدة تعتمد على استخدام أدوات جديدة أبرزها الشاي وقشر اللب وبصمة الأصبع وورق الكوتشينة، وهو ما تحدث عنه لـ «الوطن»، «لم أتخيل أنني سأعمل في مجال الرسم، فهذه الفكرة كان بعيدة عن ذهني تماما، وكنت أعد نفسي لأن أكون محاميا بعد التخرج من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إلا أنني غيرت مسار حياتي العملية قبل أن أنهي دراستي الجامعية بعام واحد».

اكتشاف موهبة الرسم بالصدفة

«بدأت باكتشاف موهبتي في الرسم بالصدفة خلال جلسة جمعت بيني وبين صديق لي يدعى هاني جنيدي يرسم باستخدام الملح، واقترحت عليه أن ارسم صورة له ووافق على الفور، وكانت المفاجأة أن الصورة كانت تشبه ملامحه بدرجة كبيرة، وشجعني صديقي على الاستمرار في الرسم وبدأت الرسم بالشاي»، هكذا يقول محمد إبراهيم.

الشعرواي ويعقوب وعبدالحليم ومحمد صلاح

نشر الشاب العشريني الكثير من أعماله الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرز الشخصيات التي رسمها باستخدام الشاي الشيخ محمد الشعراوي والدكتور مجدي يعقوب واللاعب محمد صلاح والفنان عبدالحليم حافظ وغيرهم، «رسمت كمان صورة للفنان محمد رمضان باستخدام قشر اللب، وكانت الكمية نحو نصف كيلو، وصورة للكعبة بالشاي، واستغرقت نحو 16 ساعة، ودا عشان رسم المعمار يتسغرق كثيرا من الوقت بالمقارنة بصور الشخصيات».

قرر محمد إبراهيم العمل في مجال الرسم سواء بالشاي أو الكوتشينة أو البصمة أو قشر اللب، بالإضافة إلى استخدام ألوان الدهانات لرسم لوحات ثلاثية الأبعاد وغيرها.