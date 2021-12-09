إطلاق حملات الترويج بشكل رسمي لكأس الأمم في الكاميرون

انطلقت حملات الترويج بشكل رسمي في دولة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية لتؤكد على إقامة البطولة في موعدها المحدد خاصة وأنه كان تردد خلال الأيام الماضية بوجود نية لتقديم موعد البطولة.

وذكر مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البطولة في موعدها كما محدد لها من يوم 9 يناير المقبل وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وكان يأمل النادي الأهلي في تأجيل أو تقديم موعد بطولة أمم إفريقيا من أجل خوض بطولة كأس العالم للأندية بكامل نجومه.

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