خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة وتجديدها والرسوم المطلوبة

يرغب كثير من المواطنين قبل انتهاء الشهر الجاري، معرفة خطوات استخراج رخصة قيادة وتجديدها والرسوم المطلوبة، إذ تنتهي مدة الترخيص بانتهاء 2021، ويتطلب الأمر تجديدها، الأمر الذي جعل عبارة خطوات استخراج رخصة قيادة تتصدر محركات البحث العالمية «جوجل».

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد خطوات استخراج رخصة قيادة وتجديدها والرسوم المطلوبة، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

خطوات استخراج رخصة قيادة

وجاءت خطوات استخراج رخصة القيادة وفقا لـ الإدارة العامة للمرور على النحو التالي:

1- في البداية يجب الذهاب لوحدة المرور الخاصة بالمتقدم، وتكون حسب محل الإقامة المدون في البطاقة الشخصية.

2- تقديم المستندات السابق التالية للموظف المختص، وهي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن يطلع الموظف على الأصل.

- صورة من شهادة التخرج أيضا مع الاطلاع على الأصل.

- يقدم طلب الحصول على الرخصة على نموذج 256، ويمكن الحصول عليه من مقر المرور.

- يحتاج الملف أيضا لـ4 صور شخصية «4 في 6» بخلفية بيضاء، للمتقدم.

- أصل شهادة الكشف الطبي الذي يقدم داخل وحدات المرور عن حالة النظر وأمراض الباطنة.

3- اجتياز المتقدم اختبار الإشارات والقيادة داخل المرور.

4- دفع الرسوم المقررة، ثم الحصول على رخصة القيادة.

خطوات تجديد رخصة القيادة

- تقديم بطاقة رقم قومي سارية.

- تقديم 6 صور من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم استمارة استعلام أمني.

- تقديم شهادة مخالفات المرور.

- تقديم صورة واضحة من الرخصة.

- تقديم شهادة بيانات.

رسوم استخراج رخصة قيادة

وتشمل الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة:

- 285 جنيها رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم.

- 35 جنيها رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة.

- 615 جنيها رسم الضريبة رخصة القيادة شامل رسوم التامين وتنمية موارد الدولة.

- 105 جنيها رسم استمارة بيانات.

- 15 جنيها طابع شرطة.

- 10 جنيهات رسم اختبار إشارات.

- 20 جنيها رسم نموذح 256 لطلب الحصول على الرخصة