وزير التموين يوجه بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع بالمحافظات الساحلية
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الوطن
06:19 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات الساحلية ( الإسكندرية – كفر الشيخ – البحيرة – مطروح)، بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع بسبب عدم الاستقرار في حالة الطقس، وتعرضها للأمطار.
رئيس الشركة العامة للجملة لواء خالد عبد الله ... المخزون الاستراتيجي من السلع آمن بتلك المحافظات
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير الأستاذ / احمد كمال ان السيد الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريراً من السيد اللواء / خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة يفيد بوجود استراتيجي من السلع بمخازن الشركة يتعدى الثلاثة أشهر.
وأكد اللواء خالد عبد الله في التقرير الوارد الى السيد الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي أن نسب صرف السلع التموينية بتلك المحافظات تعدت الأربعين في المائة ، مشيرا إلى ان الشركة تقوم يوميا بضخ كميات كبيرة من السلع وأضاف ان ميكنة مخازن الجملة مكن الشركة من متابعة الوارد والمنصرف والتدخل في اي لحظة.
كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن السيد الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى قد تلقى تقريراً من مديري مديريات التموين بتلك المحافظات، حول الموقف من توافر الدقيق وأفاد التقرير الوارد إلى سيادته انه يتوافر رصد من الدقيق بكل مخبز يصل الى ثلاثة أيام تحسبا لسقوط الإمطار بتلك المحافظات.
المتحدث الرسمي ... غرف عمليات مركزية بالمديريات لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة بالمحافظات الساحلية.
كما أكد المتحدث الرسمي للوزارة ان قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة يتلقى يومياً تقارير من السادة مديري المديريات حول الموقف السلعي وكذلك عمل المخابز وأكدت التقارير الواردة من السادة مديري المديريات أن الأمور مستقرة وان المخابز تعمل بكامل طاقتها دون توقف.