وزير التموين يوجه بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع بالمحافظات الساحلية

وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏مديري المديريات بالمحافظات الساحلية ( الإسكندرية – كفر الشيخ – البحيرة ‏‏– مطروح)، بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع بسبب عدم الاستقرار ‏في حالة الطقس، وتعرضها للأمطار.

رئيس الشركة العامة للجملة لواء خالد عبد الله ... المخزون الاستراتيجي من السلع آمن بتلك المحافظات

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير الأستاذ / احمد كمال ان السيد الأستاذ ‏الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريراً من ‏السيد اللواء / خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة ‏يفيد بوجود استراتيجي من السلع بمخازن الشركة يتعدى الثلاثة أشهر.

وأكد ‏اللواء خالد عبد الله في التقرير الوارد الى السيد الأستاذ الدكتور/ علي ‏المصيلحي أن نسب صرف السلع التموينية بتلك المحافظات تعدت الأربعين في ‏المائة ، مشيرا إلى ان الشركة تقوم يوميا بضخ كميات كبيرة من السلع ‏وأضاف ان ميكنة مخازن الجملة مكن الشركة من متابعة الوارد والمنصرف ‏والتدخل في اي لحظة.

كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن ‏السيد الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى قد تلقى تقريراً من مديري مديريات ‏التموين بتلك المحافظات، حول الموقف من توافر الدقيق وأفاد التقرير الوارد ‏إلى سيادته انه يتوافر رصد من الدقيق بكل مخبز يصل الى ثلاثة أيام تحسبا ‏لسقوط الإمطار بتلك المحافظات.

المتحدث الرسمي ... غرف عمليات مركزية بالمديريات لمتابعة الأوضاع ‏لحظة بلحظة بالمحافظات الساحلية.

كما أكد المتحدث الرسمي للوزارة ان قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة يتلقى يومياً تقارير من السادة مديري المديريات حول ‏الموقف السلعي وكذلك عمل المخابز وأكدت التقارير الواردة من السادة مديري ‏المديريات أن الأمور مستقرة وان المخابز تعمل بكامل طاقتها ‏دون توقف.‏