شقيق ياسمين عبدالعزيز: «العوضي مسابش أختي دقيقة.. كان بينام على الكنبة».. فيديو

توجه الفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، بالشكر للفنان أحمد العوضي، لدعمه شقيقته في أزمتها الصحية التي استدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وذلك قبل سفرها إلى الخارج لاستكمال رحلة علاجها.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث عن مرضها

وكتب شقيق ياسمين عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قائلا: «اتنين لازم واجب الشكر بعد ربنا، دكتور عصام شلباية، أنا شوفت الدمعة في عينه وخوفه عليها وقالي بالحرف (أنا مش هسيبها.. دي بنتي)».

وأضاف: «والعوضي قدامي مسبهاش دقيقة، وكان بينام على الكنبة أو الكرسي إللي جنبها، حمد الله على السلامة، ونقفل صفحة المرض وأي صفحات سلبية، ويلا عيشي انبسطي واشتغلي وكسري الدنيا».

ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند «جوجل»

وكانت ياسمين عبد العزيز تصدرت تريند محرك البحث «جوجل»، اليوم الخميس، عقب ظهورها، مساء أمس الأربعاء، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، في أول ظهور لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية.

وتحدثت ياسمين خلال الحلقة عن رحلة مرضها والصعوبات التي واجهتها خلال هذه الفترة الحساسة من حياتها، لافتة إلي أنها أوصت شقيقها بالاهتمام بأبنائها، لأنها كانت تستشعر قرب أجلها، كما توجهت بالشكر لزوجها أحمد العوضي لدعمه لها في هذه المحنة الصحية الصعبة، بحسب وصفها.

ظهور لـ«ياسمين والعوضي» مع منى الشاذلي

ومن المقرر عرض الحلقة الثانية، اليوم الخميس، التي تجمع ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي لأول مرة معاً في مقابلة إعلامية، حيث يواصلان الحديث عن أصعب فترة مرت عليهما منذ زواجهما، كما سيتحدثان عن مسلسلهما الأخير «اللي مالوش كبير» الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في دراما رمضان الماضي.