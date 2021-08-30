شقيق ياسمين عبد العزيز يكذب شائعة وفاتها: «داين تدان»

انتشر خلال الساعات الماضية خبر يفيد وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبحث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة ذلك، وقد تراجع وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقام بحذف رده حول ما تداولته الصحف علي مواقع التواصل الاجتماعي في خلال الساعات الماضية، والذي تضمن وفاة شقيقته أثناء رحلة علاجها الحالية في سويسرا.

حقيقة وفاة ياسمين عبد العزيز

حذف وائل عبد العزيز منشور ، كان يرد فيه علي هذه الأخبار قائلا: « حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان».

وطمأن شقيق ياسمين عبد العزيز جمهورها باستمرار علي حالتها الصحية، خاصة بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة، والتي جعلتها تسافر لسويسرا لاستكمال رحلة العلاج، كما طلب وائل من جمهور شقيقته الدعاء لها باستمرار.

حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

مازالت الفنانة ياسمين عبد العزيز تستكمل علاجها خارج مصر «سويسرا»، وأصبح الجهور يطمئن علي تطور حالتها الصحية من شقيقها، حيث نشر وائل صورة لشقيقته قائلا: «هانت يا روحي هانت»، فيما يبدو أن حالتها الصحية في تحسن.

أحمد العوضي وموقفه من تدهور صحة زوجته

كتب أحمد العوضي منشور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يهدد من خلاله الذي تسبب في تدهور حالة زوجته الصحية، ودخولها في مضاعفات، والتي أدت الي تواجدها داخل العناية المركزة في احدي المستشفيات لعدة أيام.

وقال «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الازمه الصحية علي خير ان شاء الله».

وأضاف «والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتي نسيان بل لكل حدث حديث».

سافرت الفنانة ياسمين عبد العزيز لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات بسويسرا، عن طريق طائرة إسعاف مجهزة، ودخلت ياسمين المستشفى يوم 11 يوليو الماضي، لاجراء عملية «تكيس المبايض»، لمعانتها من وجود أكياس دهنية علي المبيضتين.