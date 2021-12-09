«التعليم» تعلن رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2021، موضحة أنه تم فتح باب التسجيل أمام الطلاب، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة استعداداً للامتحانات والمقرر عقدها في شهر يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وتعقيم جميع اللجان الامتحانية جيداً.

تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2021 يشترط البريد الإلكتروني

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2021 يتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، مشددة على ضرورة أن يمتلك الطالب «بريد إلكتروني» حتى يتمكن من ملئ الاستمارة وطباعتها، موضحة أنه إذا لم يكن لدى الطالب بريدا إلكترونيا يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وتابعت الوزارة أن الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية، يوفر آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والاستفادة من تطبيقات Office 365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم، لافته إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونية على جهاز التابلت بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2021

- الدخول على موقع تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2021.

- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office 365.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن فئات الطلاب المستهدفين للاستفادة من خدمات الموقع هم جميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة بداية من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي وطلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية العامة وطلاب التعليم الفني وأعضاء هيئة التعليم، مؤكدة أنه في حالة عدم وجود بيانات للطالب على الموقع عند محاولة الدخول يجب مراجعة تسجيل وتحديث بيانات الطالب بالمدرسة على قاعدة البيانات والتأكد من تسجيل الدخول بكود الطالب والرقم القومى الصحيحين.