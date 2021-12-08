«التعليم العالي»: نناقش مقترحا يسمح للطالب بدراسة أكثر من مجال في نفس الوقت

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، اليوم، إن المجلس الأعلى للجامعات يدرس مقترحا يسمح للطالب بدراسة أكثر من مجال خلال فترة دراسته مثل باقي دول العالم.

الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والخامسة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش تنظيم المنتدى العالمي للتعليم العالي، أن المنتدى شارك به عدد كبير من العلماء والخبراء والمختصين من كل دول العالم، متابعا أن كل القائمين على الحضور والمشاركين والخبراء أبدوا سعادتهم بالتنظيم، والمحاور العلمية التي تطرق لها المؤتمر خلال الجلسة الصباحية، والخاصة بوظائف المستقبل، والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والخامسة من ناحية التعليم.

مواكبة التغيرات العالمية

وتابع وزير التعليم العالى، أن ما يفرق دولة عن أخرى قدرتها على التكيف والتسارع في مواكبة التغيرات التي يشهدها العالم، ونستطيع العمل بالتوازي؛ سواء من خلال الجامعات الحكومية العريقة، أو تسخين المناهج الدراسية، وإضافة تخصصات جديدة، وكثير من البرامج المعنية بوظائف المستقبل، كما نعمل على جامعات جديدة يمكن أن تكون الفرصة في تشريعاتها وقوانينها لنحدث تواكب مع التغيرات، وفي نفس التوقيت، نحرص على وجود شراكات مع الجامعات الأهلية، وكذلك في الجامعات الدولية.