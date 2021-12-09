دبلوماسي سابق: لبنان يتعرض لضغوط دولية.. ومصر تقدم الدعم والمساندة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى القاهرة تكون دائمًا عقب اختياره مباشرة، وأولى زياراته الخارجية تكون لمصر والسعودية اللتان تمثلان جناحا الأمة العربية، مشددًا على أن لبنان في مشهد شديد الصعوبة على الوضع الداخلي اقتصاديًا وسياسيًا.

وأضاف، أنه على المستوى الاقتصادي هناك أزمة طاقة وعرقلة واحدة لأداء مجلس الوزراء اللبناني بمهامه، إضافة إلى الانقسام الداخلي بشأن أزمة انفجار مرفأ بيروت.

ضغوط دولية على لبنان

وأضاف «حجازي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن ضغوطا من المجتمع الدولي ممثلة في الأمم المتحدة والعديد من الدول الأوروبية تمارس لتطبيق قرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يدعوا لبنان إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة، وفرض سيطرة الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية.

أزمة اقتصادية خانقة في لبنان

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذا كله يأتي في وقت يمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة لعدم رغبة مؤسسات التمويل الدولية في تمويل برنامج إصلاح اقتصادي، مشددًا على أن مصر طوال تاريخها تقدم للشعب اللبناني كل دعم ومساندة، مثل اتفاق الغاز المهم الذي بموجبه تصدر مصر 65 مليون قدم مكعب من الغاز المصري إلى لبنان بداية من مطلع العام المقبل، كما قدمت دعمًا اقتصاديًا ومستشفى ميداني للمساهمة في دعم الاقتصاد اللبناني ومساندته للخروج من هذه الأزمة الخانقة.

مصر تسعى لمصلحة الشعب اللبناني

وشدد على أن مصر تسعى لمصلحة الشعب اللبناني وتؤكد على وحدة الشعب اللبناني، وأهمية ذلك، مؤكدًا أن المشهد الإقليمي اللبناني صعب ومصر تحتاج إلى دعم في هذه المرحلة.