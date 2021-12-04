محافظ الغربية يستقبل وزيري التنمية المحلية والزراعة لافتتاح مشروعات

يستقبل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم، وزيري الزراعة والتنمية المحلية، بمكتبه الخاص بطنطا بديوان المحافظة، وذلك في إطار الجولات الميدانية للافتتاح، وتفقد عدد من المشروعات الجارية للتطوير مدينة طنطا.

محافظ الغربية يفتح مكتبه لاستقبال وزيري التنمية المحلية والزراعة

كما تشمل الجولة افتتاح المجزر النصف آلي بشبشير الحصة مركز طنطا، بتكلفة تصل إلى 76 مليون جنيه.

برنامج افتتاح مجزر شبشير ووضع حجر اساس للمشروعات الخدمية

كما تدشن الجولة بمشاركة كل من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، الدكتور خالد أبو شادى مدير مديرية الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما يستمع كل من وزيري التنمية المحلية والزراعة، إلى عرض يقدمه الدكتور حاتم كمال، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حول المشروع، ومكوناته، ومراحل تشغيله وعمله، كما تعد الطاقة التشغيلية للمجزر 70 رأسا في الساعة، وهي تغطي احتياجات المواطنين من قرى مركزَي طنطا والمحلة من اللحوم.

جهود الطب البيطري في إنشاء مجزر شبشير الحصة

كما أن المجزر مصمم على إمكانية زيادة طاقته التشغيلية في المستقبل، بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من فضلات وروث الحيوانات في إنتاج البيوجاز.

برنامج افتتاحات تطوير السيد البدوي وتطوير كورنيش المرشحة

ويتضمن برنامج الزيارة المقررة اليوم، وضع وزيري التنمية والزراعة حجر الأساس لمجمع إداري وطبي في البوريفاج بمدينة طنطا، يعقبها تفقد أعمال التطوير بمحيط مسجد السيد البدوي بطنطا، ثم يتوجه الوزراء ومرافقوهم لزيارة أعمال تطوير الكورنيش بطنطا تلبية لرغبات المواطنين.