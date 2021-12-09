أستاذ أدب: كتابات إرنست همينجواي تأثرت بمشاركته في الحرب وكرهه لوالدته

قالت الدكتورة إيناس الإبراشي، أستاذ الأدب الأمريكي بجامعة عين شمس، إن الأديب الأمريكي إرنست همينجواي صحفي حرب، عاصر الحرب العالمية الأولى، وهو ما مثّل اللبنة الأساسية في كل كتاباته، بالإضافة إلى أن حياته الشخصية أثرت كثيرًا في كتاباته.

والدته تسببت في انتحار والده

وأضافت إيناس الإبراشي خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة «cbc»، أنه كان الطفل الثاني بين أشقائه، وكانت والدته تتميز بأنها ذات شخصية متحررة وتدرس الموسيقى، وربته على أن يلبس نفس الملابس التي تلبسها شقيقتها الكبرى: «يُقال إن قوة شخصية والدته تسببت في انتحار الأب، وبالتالي فإن رواياته تتحدث عن التأثير السيئ للمرأة وأنه يفضل العالم الذكوري».

وتابعت أستاذ الأدب الأمريكي بجامعة عين شمس، أن التأثير الحربي في أعماله قوي للغاية لأنه عاصر الحرب العالمية الأولى وما حولها من حروب وهو ما ظهر بداية من أول أعماله حتى آخرها: «تنوعت أعماله بين القصص القصيرة والروايات والمقالات الصحفية والشعر وكلها تعكس العالم الذي عاشه».

قصواء الخلالي: هيمنجواي خرج عن موضوعيته بسبب تجربته مع والدته

وعلقت الإعلامية قصواء الخلالي، قائلة: «من الانتقادات التي وُجهت له، أنه كان متأثرا بتجربته الشخصية مع والدته حتى أنه خرج عن الموضوعية المنتظرة منه»، وأيدتها الدكتورة إيناس الإبراشي، موضحةً أن أحد أصدقائه المقربين كان كاتبا وقال: «أكاد أجزم أن هذا هو الشخص الوحيد الذي يكره أمه كرها كبيرًا».

ولفتت إلى أنه كاتب معاصر لأنه تحدث عن موضوعات معاصرة مثل الموت والحياة وتحقيق الأهداف والصراع والطبية وأثرها والعلاقة بين الرجل والمرأة والرمز الديني، ولأنه لم يكن يستغرق في التفاصيل فإن كتاباته تناسب كل العصور.