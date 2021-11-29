«س و ج» عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التخصص المناسب لك

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حريصة على تطوير التعليم الفني، وافتتاح أكبر عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن هذه النوعية من المدارس توفر العديد من فرص العمل للطلاب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الأسئلة والإجابات عن كل ما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبقية:

ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

هي مدارس نموذجية للتعليم الفـني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل سواء محليًا أو دوليًا.

ما هي المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

-الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

-الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

-الالتحاق بالمعاهد الفنية.

-الالتحاق بالجامعات المصرية بعد عمل معادلة.

ما هي المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

-الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

-الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

-التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

-فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

-مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

-الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

كم هو عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وما هي المحافظات التي تتواجد بها؟

بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بـ 10 محافظات مختلفة وهم «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية، المنيا، الدقهلية، بورسعيد، السويس».

مما تتكون المناهج الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

تتكون المناهج من 3 محاول أساسية وهم:

-العلوم الأساسية والثقافية.

-العلوم الفنية في مجال التخصص.

-التدريب العملي.

ما عدد سنوات الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

تختلف سنوات الدراسة من مدرسة لآخرى، فيوجد بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس تطبق نظام ال 3 سنوات، ومدارس آخرى تطبق نظام الـ 5 سنوات.

هل مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس خاصة أم حكومية؟

مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس حكومية، وتخضع جميعها لمجانية التعليم.

هل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للبنين فقط ام للبنين والبنات؟

تختلف شروط القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من مدرسة لآخري، فمنها مدارس تتيح التقدم للبنين والبنات ومنها تتيح التقدم للبنين فقط.