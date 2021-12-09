«عبدالرحمن» يفتح باب أمل لمرضى الشلل الرباعي بكرسي تحركه إشارات المخ «فيديو»

كشف عبد الرحمن عمران، الحاصل على ذهبية معرض جنيف للاختراعات، عن تفاصيل اختراع كرسي متحرك يعمل بإشارات الرأس لدعم مرضى الشلل الرباعي ما يفتح باب الأمل أمامهم، قائلا إنَّ الكرسي يسير بتحرك الرأس أو بإشارات المخ، والموضوع لم يبدأ معه بين يوم وليلة ولكن منذ طفولته.

مرض الشلل الدماغي منتشر بنسبة كبيرة

وأضاف «عمران»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنه أصيب بنقص أكسجين في أثناء الولادة، والذي أثر على خلايا الجهاز الحركي لديه، وبالتالي أصيب بما يسمى بالشلل الدماغي.

وأشار إلى أن هذا المرض منتشر بنسبة كبيرة، ويؤدي لتخلف عقلي في بعض الحالات، ما يحدث تأثيرا في الأطراف الأربعة من الجسم، «أنا من المحظوظين إن مخي شغال»، لافتا إلى أن أهله بحثوا مع العديد من الأطباء لإيجاد علاج له، وكان الرد بأنه لا يوجد أمل لهذا المرض، وبعد إجراء عدة عمليات بدأ يتحرك ببطء.

وأفاد بأن هناك أسر في الصعيد، ويكون لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة «بتتكسف» بسببه، لدرجة أنهم يخفونه عن الأنظار، لافتا إلى أن نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات خاصة لا تكون دائما نظرة فخر، «الناس كانوا دايما يبصولي فأنا كنت بزعل من البصة دي، نظرات الشفقة وأمي قالتلي إنت بإيدك تقدر تغير نظرتهم ليك من شفقة لفخر».

عبدالرحمن: أمي قالتلي بإيدك هتغير نظرة الناس المشفقة عليك

وأوضح أن أهله لاحظوا مبكرا تفوقه، إذ بدأ الكلام في عمر 7 أشهر وبدأ حفظ القرآن في عمر 5 سنوات وختمه عندما وصل للمرحلة الإعدادية، وكان دائما يفكر في مساعدة مرضى الشلل الرباعي ولو بجزء بسيط.

وأشار إلى أن اختراعه حصل على المركز الأول في مسابقة يوم الهندسة المصري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي آنذاك رشحته للهيئة العربية للتصنيع، وهي الجهة الداعمة لمشروعه حاليًا.