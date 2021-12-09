ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالبحيرة

شنت إدارة تموين مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط الأسعار داخل الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية 203 قطع مولتو غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات بجوار أحد المدارس، كما تم 500 لتر صابون سائل مجهولة المصدر دون بيانات أو علامات.

كما تم تحرير عدد 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات بيع السلع الغذائية وغير الغذائية، وتحرير المحاضر اللازمة وللنيابة لاتخاذ اللازم قانونا.

الرقابة التموينية تتابع توزيع أسطوانات الغاز

وتابعت الرقابة التموينية توزيع أسطوانات الغاز على جمهور المواطنين وقام بالمرور على مستودعات الغاز بمركز شبراخيت لفحص بعض الشكاوى والتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة بشأن سعر الأسطوانات وتبين توافر أسطوانات البوتاجاز وعدم وجود أية أزمات نهائيا في نطاق المركز.

حملة مكبرة للتأكد من سلامة الأغذية

كما قامت إدارة تموين شبراخيت بشن حملة مكبرة للتأكد من سلامة الأغذية المتواجدة أمام المدارس والوجبات المدرسية للطلبة تم سحب عدد 24 عينة من السلع الغذائية، وتشديد الرقابة على المحلات والمطاعم المجاورة للمدارس التعليمية، تم ضبط عدد 6 مخالفات تموينية.

كما تم ضبط عدد 25 علبة بسبوسة منتهية الصلاحية وعدد 20 كيس، وزن 5 كيلوجرام مخبوزات دون بيانات وصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وضبط عدد 2 مطعم يقومون بلف الأطعمة الغذائية بورق مطبوع مما يؤثر على صحة المواطنين ويؤدي للتسمم، وعدد 2 سوبر ماركت ومكتبة مدرسية غير معلن عن أسعار البيع للمواطنين.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية للرقابة على جودة المنتجات وتشديد الرقابة عليها لضمان صلاحيتها للاستخدام الآدمي، واتحاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.