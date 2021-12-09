روسيا تقلل فترة صلاحية نتيجة اختبار PCR للقادمين إليها

في ضوء التعديلات علي الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضعها بعض الدول للسفر إليها للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد قررت الجهات الصحية بروسيا تقليل فترة صلاحية نتيجة اختبار PCR السلبية للقادمين الي روسيا إلى48 ساعة بدلاً من 72 ساعة .

أما بالنسبة للمواطنين الروس لا يزال بإمكانهم دخول روسيا دون شهادة اختبار PCR بنتيجة سلبية ويمكنهم القيام بذلك في خلال 48 ساعة بدلاً من 72 ساعة بعد وصولهم إلى روسيا وتحميل نتيجة الاختبار على موقع Gosuslugi الداخلي الخاص بإدارة الرعاية الصحية الروسية.

وترجو مصر للطيران عملائها الكرام المسافرين علي رحلاتها الدولية ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر إلي الدول المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم من الاتصال بمركز مصرللطيران علي ١٧١٧ من اي موبايل او زيارة مكاتب مصرللطيران او اقرب وكيل سياحي .