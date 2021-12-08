«مصر للطيران» تعلن تشغيل رحلة أسبوعية بين القاهرة وجوهانسبرج

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم، استئناف تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا بين القاهرة وجوهانسبرج، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع؛ اعتبارا من 16 ديسمبر الجاري، على أن تقلع الرحلة من القاهرة 23.05 مساء.

حجز تذاكر مصر للطيران

يذكر أنه من المخطط أن تسير الشركة الرحلة بأحدث طرازاتها، ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 أو egyptair.com أو عن طريق مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية المعلنة، من قبل وزارة الصحة المصرية للركاب القادمين إلى جمهورية مصر العربية.