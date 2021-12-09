«جمارك أرقين» تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، إحباط تهريب كمية من الأدوية البشرية بمنفذ «أرقين» مساء اليوم الخميس، 9 ديسمبر 2021، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصيادلة.

المضبوطات من محاولة التهريب

فيما أكدت مصلحة الجمارك المصرية في بيان صحفي لها، أن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ «أرقين» برئاسة أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك، تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأضافت مصلحة الجمارك أنه بناءًا على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من النقيب محمد عصام بإدارة البحث الجنائي، والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحده المفرقعات وماركو جرجس بإدارة الأمن الجمركي، مفادها باعتزام الراكب ش . ا . ش سوداني الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية.

تفاصيل عملية التهريب

وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من أحمد جبريل وأحمد حسن وحمدي مبارك مأموري التفتيش بمعاونة كلا من نصر الدين رضوان، ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود 130 حقنة صنف ايبركس بالسرنجة و1000 قرص من صنف بروجراف، و7 أجهزة لوخز الوجه لإزاله التجاعيد مخبأه بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية، وبلغ إجمالي التعويض المستحق 88 ألف و200 جنيه.

الإجراءات القانونية المتخذه تجاه المنفذين

قرر الدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية الجمارك محافظة البحر الأحمر، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 27 لسنة 2021 وحرره محمود سليمان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحه الجمارك، وأشرف زيتون، مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي بالدولة المصرية.