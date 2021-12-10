حظك اليوم برج الدلو الجمعة 10-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الدلو شخصية محبوبه لجميع من حوله، كما أنه يتسم بالكرم ومساعدة الجيمع، وله القدرة على العمل في جماعة أو ضمن فريق، فهو يمتلك القدرة على تجاوز كل ما هو صعب أو ما يراه الآخرون مستحيلا، وما يعيب هذا البرج هو امتلاك شخصية مترددة .

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر بمنزلك الثاني، وعليك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك وقراراتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للتسرع في أقوالك.. من المهم اليوم أن تدرس كل كلمة قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.