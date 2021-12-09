حظك اليوم الخميس 9-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب برجه ونوعه، وتنقسم إلى عدة أنواع، بين ترابية ومائية وهوائية ونارية، كما أن حركة الكواكب حول الشمس، تؤثر على طاقة كل برج، لذلك يبحث البعض عن حظك اليوم، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب.

وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 9-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على التألق وإيجاد وسائل جيدة للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحمل 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع عطارد يساعدك أن تتواصل جيدا مع من تحب وتجمعك به نشاطات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 9-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعمل بدقة، وأن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج الثور 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعمل بدقة، وأن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ، وقد تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك، فقط لا تغامر.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للتسامح مع من تحب.. ترشدك بصيرتك، وتؤثر جدا في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 9-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على زيادة دخلك والتخطيط لمستقبلك، وقد يدفعك لوضع مبلغ من المال جانبا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ بمنزل العلاقات يمنحك سحرا وجاذبية ويقظة ذهنية، وتهتم بجوهر العلاقات التي تجمعك بالآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 9-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك سريع الغضب ويجب أن تتحمل الاختلافات بهدوء وصبر وسعة صدر ومع ذلك انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 9-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم جرعة كبيرة من الطاقة والنشاط ويدفعك للعمل بكامل لياقتك وحيويتك.

حظك اليوم برج العذراء 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم من المهم أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وبمن تحب، وعليك بمراعاة المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 9-12-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يدفعك للانفتاح، ويمنحك إصرارا ورغبة في توسيع دائرة معارفك.

حظك اليوم برج الميزان 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع عطارد يدفعك للانفتاح، ويمنحك إصرارا ورغبة في توسيع دائرة معارفك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 9-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك بالصبر للغد.

حظك اليوم برج العقرب 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع المشتري بمربع برجك.. لا تدع عصبيتك تجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 9-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم برج القوس 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم الفرصة سانحة لعقد لقاءات عاطفية واجتماعية تسعدك، فقط لا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 9-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يوجه تركيزك على عملية شراء أو بيع، أو تهتم بأمور مهنية ومادية وعليك أن تراجع جيدا قراراتك قبل تنفيذها.

حظك اليوم برج الجدي 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالحيرة وعليك أن تراجع نفسك بصدق ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 9-12-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يساعدك اليوم على إظهار مواهبك وقد تحصل على الاهتمام أينما حللت.

حظك اليوم برج الدلو 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 9-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت وعدم إعلان خططك.. يجب أيضا أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تفخر بنفسك.

حظك اليوم برج الحوت 9-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة ولاسترجاع خبرات ماضية وتستخلص الحكمة منها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.