حظك اليوم برج العقرب الخميس 9-12-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصعب أن يثق مولود برج العقرب في أي شخص يتعامل معه، إذ يعرف بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في وضع معاكس مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك بالصبر للغد.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر يقترن مع المشتري بمربع برجك.. لا تدع عصبيتك تجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.