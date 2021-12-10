ليلى علوي عقب تكريمها في جدة: «سعيدة بالتغيرات اللي حصلت بالمملكة»

قالت الفنانة ليلى علوي، إنها سعيدة بالتغير الذي طرأ على المملكة العربية السعودية، والفرحة التي تظهر على الشباب السعودي، لافتةً إلى أن نسبة كبيرة منهم لديهم موهبة في التمثيل والكتابة.

وأضافت «علوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية « MBC مصر» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، يهتم بالمرأة وتم عرض فيلم سعودي من إخراج 5 مخرجات بـ 5 قصص جديدة وكانت تجربة جديدة.

ليلى علوي تبارك للسعودية على إقامة مهرجان البحر الأحمر

وقالت الفنانة، إنها تبارك للسعودية وأهل جدة، على إقامة المهرجان السينمائي، معربةً عن سعادتها بكل التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة على المملكة العربية السعودية، لاسيما وأنها كانت سفيرة لأم الدنيا في السعودية.

أول مرة تقيم في مدينة جدة السعودية

وواصلت الفنانة ليلى علوي: «الناس هناك حبيني وحسيت أنا منهم وأنا أول مرة أقعد في جدة كانت كل رحلاتي في المدينة ومكة ومبسوط بحفاوة وحب الناس للفن المصري، السعودية مهتمة بي أوي وعاوزاني دايما جنبها وكان وفود في الثمانينات والتسعينات بتيجي مخصوص عشان تحضر حفلات كتيرة، أنت لا تتخيل الحفاوة والتقدير والمحبة اللي شوفتها هناك، مستبشرة كل الخير في اللي جاي وبدعم كل الشباب السعودي لصناعة السينما وبحيهم على المهرجان وبشكرهم على اللمحبة اللي قدموها».

أول مهرجان سينمائي في المملكة

واحتضنت مدينة جدة السعودية، أول مهرجان سينمائي بالمملكة، عقب رفع الحظر عن دور السينما في عام 2018، ويستمر المهرجان حتى 16 ديسمبر الجاري ويعرض فيه 138 فيلم روائي قصير وطويل من مختلف بلاد العالم، وشهد المهرجان تكريم الفنانة ليلى علوي والمخرجة السعودية هيفاء المنصور.