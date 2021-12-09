أفضل أدعية يوم الجمعة لمغفرة الذنوب وتخفيف الهموم وهداية الأبناء

مع بداية فجر الجمعة، يبحث الكثيرون عن أدعية يوم الجمعة، ما يجعل تلك الجملة تتصدر محركات البحث، حيث يسعى الكثير لاغتنام الفضل الكبير لخير يومٍ طلعت عليه الشمس، والتقرب إلى الله قدر المستطاع.

أدعية يوم الجمعة للمتوفي

من أدعية يوم الجمعة التي يبحث عنها عدد كبير من المسلمين في هذا اليوم، هي الأدعية المفضل ترديدها للمتوفي، وأشارت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها بموقعها الرسمي إلى أن هذه الأدعية تتلخص في الآتي:

- اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

- اللهم في يوم الجمعة نسألك أن ترحم ميّتنا وأن تنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين. اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، واملأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور.

- اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب

أدعية يوم الجمعة لتخفيف الهموم

ولفتت دار الإفتاء إلى أن أدعية يوم الجمعة تساهم في تخفيف الهموم، فإن الدعاء يغير القدر وفيه شفاء لكل مرض وهمّ، ومن ضمن الأدعية التي لفتت لها دار الإفتاء هي:

- «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

- اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا.

- اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك.

أدعية يوم الجمعة لمغفرة الذنوب

وأفصحت الدار إلى بعضًا من أدعية يوم الجمعة التي من شأنها أن تغفر ذنوب من يقولها، ومنها مثلًا:

- رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ

أدعية يوم الجمعة للأبناء

في ظل البحث عن أدعية يوم الجمعة، يتوجه الآباء بالبحث عن أدعية يوم الجمعة للأبناء، فلم تتجاهل دار الإفتاء هذا الأمر، ورصدت بعض الأدعية التي يحبذ أن يدعو بها الآباء لأبنائهم في يوم الجمعة، ومن هذه الأدعية:

- اللهم إنّا نسألك أن ترزق أبناءنا وأبناء المسلمين الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأن ترزقنا وإياّهم حسن العبادة وسلامة القلب وصدق اللسان، ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شرّ ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنّك أنت علّام الغيوب.

- اللهم إنّا نسألك أن تفيض على أبنائنا من بركاتك، وأن تُنزّل عليهم من رحماتك، وأن ترزقهم حبّ العلم، وتقيمهم في خدمة دينك والسير على نهج نبيّك.

- اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين.