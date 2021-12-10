برومو فيلم «مربع برمودا» يتخطى 4 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة

حقق المقطع الترويجي «البرومو»، لـ فيلم «مربع برمودا»، أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة، والذي من المقرر عرضه يوم 22 ديسمبر الحالي في دور السينما المصرية، بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ونخبة من نجوم الفن.

وتم طرح البرومو الترويجي لـ فيلم «مربع برمودا» أمس، من خلال الصفحة الرسمية لـ الفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك- يوتيوب)، من خلال الشركة المنتجة.

صلاح عبدالله يهنئ فريق العمل: الله على الحاجات الحلوة دي

وانهالت المباركات والتهنئات من نجوم الوسط الفني، وكانت أبرز التهنئات مقدمة من الفنان صلاح عبد الله، معلقا: «الله علي الحاجات الحلوة دي»، بينما علق إبراهيم السمان، قائلا: (ملياااار مبرووووك لاخواتي وحبايبي وبإذن الله تكسروا الدنيا ملياااااار مبروك لاخواتي المنتجين الجامدين أحمد البطل، وعاطف كامل، متابعا: وكل حبايبي وصحابي الجامدين اووووى نجوم الفيلم).

كما شارك أسرة الفيلم النجاح كلا من إيمي سالم، وطارق علام، وقال الأول: «بالتوفيق والنجاح»، والأخيرة تمنت لهم التوفيق أيضا.

وأكد الفنان مصطفى خاطر، من خلال منشور المقطع الترويجي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، مؤكدا على موعد طرح الفيلم يوم 22 ديسمبر، معلقا: «مستنيكم بجميع دور العرض 22 ديسمبر و ان شاء الله الفيلم ينال إعجابكم».

كما حصل المقطع الترويجي لـ الفيلم ، على إعجاب كل المشاهدين والمتابعين، من خلال التعليقات، ووصل عدد مشاهدات الفيلم خلال 24 ساعة من صدور المطقع الدعائي الرسمي لـ الفيلم على أكثر من 4 ملايين مشاهدة حتى الآن.

فيلم «مربع برمودة» من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت انتاج شركة (The Gate)، لـ المنتج عاطف كامل بالتعاون مع شركة (Yellow Tape Tech) لـ المنتج أحمد البطل.

وتدور أحداث فيلم «مربع برمودة»، في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلون في سلسلة من الأحداث الكوميدية.

ويقدم مصطفى خاطر دور فنان تشكيلي بالفيلم، يحاول تسويق لوحاته ويتعرض خلال ذلك لمواقف درامية كوميدية.