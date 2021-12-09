وزارة التضامن تدعم مبادرة «عالم مواز للفنون المعاصرة» بمليون جنيه 

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دعم مبادرة «عالم موازِ للفنون المعاصرة» بمبلغ مليون جنيه على دفعتين، وذلك خلال الاحتفالية التي تقيمها المبادرة على هامش تدشين مسلسل «القضية 404»، وهو أول عمل درامي في منطقة الشرق الأوسط معظم أبطاله من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولأول مرة سيتم تخصيص السجادة الحمراء «ريد كاربت» للأبطال من ذوي الهمم، بجانب نجوم الفن المدعوين للحفل.

تكريم أبطال المسلسل من ذوي القدرات الخاصة

وتقام الاحتفالية الفنية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن المقرر أن يتم تكريم أبطال المسلسل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ذوي الإعاقة لديهم قدرات فنية هائلة تحتاج لمن يصدقها ويؤمن بها، موضحة أنه «كلما ارتقينا في التعامل كلما كان لدينا شعور وإحساس بالآخر من الفئات الأخري المختلفة ذوي الإعاقة».

وأضافت أن لذوي الهمم الكثير الحقوق التي لابد من العمل عليها، ومن ثم فهم يستحقون الاحترام والحب، وأن نؤمن بما يقدمونه.

«القباج»: ضرورة تغيير رأينا في القادرون باختلاف

وأشارت الوزيرة إلى أن لذوي الهمم حقوق في التعليم والصحة العمل والحياة والدمج في المجتمع، ولن يتم ذلك إلا إذا استقبلهم المجتمع بحب، وأن يفتح لهم الطريق ويؤمن بقدراتهم، مضيفة «يجب علينا أن نغير نظرتنا ورأينا في الـ قادرون بإختلاف وندعهم يتحدثون عن أنفسهم وقضاياهم المختلفة».

وتابعت قائلة: «أنا سعيدة جدا أن القضية رقم 204 تنقل من خلال 20 بطلا، والبطل هنا لا يُشترط أن يكون خارقا، ولكن أن يصل بصوته من مصر إلى العالم كله، إلى كل قرية، ونجع، وأن يُسمع صوته، لذلك لابد من دعم قادرون باختلاف بكل قوتنا وطاقتنا، فهم لهم طاقات متنوعة ولهم حقوق وعلينا احترامهم، فأجمل ما في الاختلاف أننا نعاملهم ولا نشعرهم بالاختلاف».