حملات إغلاق وتشميع للأنشطة المخالفة بـ«القاهرة الجديدة»

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ حملات جديدة للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع للأنشطة المخالفة وإزالة إشغالات والتحفظ على مركبات «توك توك»، تحت إشراف نواب رئيس الجهاز ومسئولى الإدارات المختصة، بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة.

وأشار «غنيم» إلى أن الحملة جاءت تنفيذاً لقرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لعدد من الوحدات السكنية والبدرومات المخالفة بحى الياسمين والبنفسج فى التجمع الأول، وحملة التحفظ على مركبات «التوك توك» تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنع سيرها داخل المدينة، كما تم شن حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بحى الأندلس فى التجمع الثالث، أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات أمام المحال والمراكز التجارية، كما تم تنفيذ حملة رفع إشغالات ومخالفات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بالتجمع الخامس، وسيواصل الجهاز تنفيذ الحملات تباعاً دون تهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهة أخرى، تفقدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضى الدخل بمنطقة الـ800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة.

وتضمنت الزيارة تفقد مواقع تنفيذ الوحدات السكنية بالمراحل الثالثة والرابعة والخامسة من المشروع، وتفقد نموذج لوحدة سكنية مفروشة نموذج ٧٥م٢ لمحدودى الدخل، وأشادت «عبدالحميد» بجودة التشطيبات وحجم الجهود المبذولة فى المدينة، مؤكدة ضرورة مواصلة تلك الجهود للانتهاء من المشروعات الجارية بالمدينة.