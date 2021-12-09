«القوى العاملة»: 1٫7 مليار جنيه «إعانات الطوارئ»

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع للوزارة بلغت ملياراً و790 مليون جنيه، استفاد منها 418 ألفاً و740 عاملاً يعملون فى 3890 منشأة، حتى نهاية سبتمبر الماضى. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم. وقال «سعفان»، وفقاً لبيان الوزارة اليوم، إن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة ناقش الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بواقع 100% من الأجر الأساسى، وبحد أدنى 600 جنيه شهرياً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وفى مقدمتها قطاع السياحة.

وأشار «سعفان» إلى أن الوزارة مستمرة فى تقديم الدعم والرعاية للعاملين بالقطاعات المتضررة من خلال الصندوق، لافتاً إلى أن القطاع السياحى بدأ التعافى تدريجياً بفضل الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.