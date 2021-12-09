باحث بجامعة أوكسفورد: سنلجأ للتلقيح ضد كورونا سنويا «فيديو»

قال الدكتور أحمد سالمان، الباحث المصري بجامعة أكسفورد والمشارك في لقاح أسترازينيكا، إن الحاجة للحصول على لقاح فيروس كورونا، سيكون غالبا سنويًا مثل لقاح الإنفلونزا، وهناك بالفعل لقاحات تحتاج من 3 لـ5 جرعات للحصول على الحماية، منها تطعيم التهاب الكبد الوبائي.

3 جرعات من اللقاح تعطي حماية جيدة

وأضاف «سالمان»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن الوضع الحالي، يشير إلى أخذ 3 جرعات ضد كورونا تعطي في الغالب حماية جيدة، وإذا كانت هناك حاجة لجرعات إضافية فستكون لفئات معينة.

وأشار إلى أن جرعتين من اللقاح للأشخاص الأصحاء، ستكون كافية للغاية، والحصول على جرعة ثالثة أو رابعة ستكون لأصحاب الأمراض المناعية وكبار السن بصورة أكبر، لافتا إلى أن المملكة المتحدة، سمحت بأخذ الجرعة الثالثة للبالغين.

وعن الجرعة الرابعة، قال إنها ستكون بصورة كبيرة محصورة للفئات ذات المناعة الضعيفة، ويمكن الوصول لها إذا زادت المتحورات، خاصة أن شركة فايزر وسيتبعها الشركات الأخرى صرحت بأن اللقاحات بتركيباتها القديمة مازالت فعالة ضد المتحورات، وستظل اللقاحات فعالة ضد أوميكرون بنسبة ما.

أغلب حالات الإصابة بمتحور أوميكرون خفيفة

وأشار إلى أنَّ هناك بالفعل توجهًا في الفترة الأخيرة، بإيجاد لقاح هجين يجمع كل هذه السلالات، بحيث تكون كفاءته متساوية تقريبا ضد كل السلالات، وألا يكون هناك انخفاض أو تراوح بين إجابته مع سلالة دون الأخرى.

وأوضح أن أوميكرون يعتبر طفرة زائدة عن متحور دلتا من كورونا، ولا داعي للقلق من أوميكرون والقلق الوحيد هو قدرته على التشبت بالخلايا أكثر من دلتا، وأغلب حالات الإصابة بمتحور أوميكرون خفيفة ولا يوجد حالات مخيفة، مؤكدا أنه إذا تم توزيع الجرعات بعدالة بين سكان العالم أجمع لكنا سيطرنا على الفيروس في مهده.