مصرع مجندين وإصابة 26 في انقلاب لوري تابع للأمن المركزي بالدقهلية

لقي مجندان مصرعهما وأصيب 26 آخرين، إثر انقلاب لوري تابع لقطاع الأمن المركزي بنطاق محافظة الدقهلية خلال سيره بطريق ترعة السلام بنطاق مركز المنزلة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة المركزي ومستشفى المطرية المركزي.

ورود بلاغ بوقوع الحادث لمأمور المطرية

تبلغ لمأمور مركز شرطة المطرية من إدارة تأمين الطرق، بوقوع حادث سير سيارة لوري تابعة لقطاع قوات الأمن المركزي بداخله عدد كبير من المجندين على طريق ترعة السلام الواصل بين مدينة المنزلة والمطرية.

نقل المصابين إلي المستشفيات القريبة للحادث

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين مصرع مجندين وإصابة 26 آخرين، من بينهم حالتان إصابتهما خطيرة، وجرى توزيعهم على المستشفيات القريبة من مكان الحادث وهي مستشفى المنزلة المركزي ومستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم.