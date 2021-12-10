سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، انخفاضا عند إغلاق جلسات تداول في «بورصة ‏‏‏‏‏نيويورك»، وشهد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، هبوطا بمقدار‎33.76 ‎‏ نقطة«‏‎0.72‎‏ %»، ‏‏‏‏ليسجل عند الإغلاق، ‏‏‎4667.45‎‏ ‏نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

‏تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ ‏‎269.62‎‏ نقطة

من جانبه، سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي، تراجعا بنسبة‏ 0.06‎‏ %، ليحقق ‏‏‏‏‏‏‏‏‎35754.69‎‏ ‏‏‏نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك المجمع» بـ ‏‎269.62‎‏ نقطة «‏‎1.71‎‏ ‏‎‏%»، ليحقق عند الإغلاق 15517.37‎‏ نقطة.‏

وفي سياق آخر، قالت وزارة العمل الأمريكي في تقرير أسبوعي عن إعانات البطالة، إن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة، تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 52 عاما الأسبوع الماضي مع استمرار صعوبة ظروف سوق العمل وسط نقص حاد في العمال.

وكان معدل البطالة انخفض في الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى له في 21 شهرا في نوفمبر إلى 4.2%، فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة بواقع 43 ألفا إلى رقم معدل موسميا عند 184 ألفا للأسبوع المنتهي في4 ديسمبر الجاري، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 1969.

بدوره، أحجم المستشار الاقتصادي لـ الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، برايان ديزي، أمس الخميس، عن توقع ما إذا كانت الزيادات في الأسعار ستستمر خلال العام المقبل 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال ديزي، للصحفيين، إن أسعار البنزين والغاز الطبيعي والسيارات المستعملة تتراجع، لكن هذه الانخفاضات ربما لا تنعكس في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر.

من جانبها، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أمس الخميس، تصنيف مجموعتي التطوير العقاري الصينتين «إيفرجراند» الصينية و«كايسا»، وقالت الوكالة إنهما تخلفتا عن سداد سندات في الخارج، فيما ذكر مصدر، أن «كاسيا» بدأت العمل على إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة 12 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وعلى إثر تخفيض «فيتش»، تصنيف «إيفرجراند» و«كايسا»، انخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.40 دولار « توازي 1.9%»، لتبلغ عند التسوية 74.42 دولار للبرميل،كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 1.42 دولار توازي 2% لتبلغ عند التسوية 70.94 دولار للبرميل.

بدوره، قال مصدر، إن واشنطن لا تدرس فرض حظر على صادرات النفط الأمريكية في سبيل خفض أسعار البنزين، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

تغريم «أمازون» أكثر من 1.1 مليار يورو في إيطاليا بسبب «فول فيلمنت باي أمازون»

وفي إيطاليا، غرمت هيئة حماية المنافسة، شركة «أمازون»، بـ أكثر من 1.1 مليار يورو، لإساءة استغلال وضعها المسيطر في السوق الإيطالية وانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة الإيطالية في بيان، إن سبب القضية خدمة «فول فيلمنت باي أمازون» التي تقدمها الشركة للسيطرة على خدمات الشحن للبائعين.

عربيا، قال «البنك المركزي» التونسي، أمس الخميس، إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» في الربع الأول من العام المقبل 2022، واوضح محافظ البنك مروان العباسي، أن الاتفاق مع صندوق النقد سيكون مؤشرا جيدا للغاية على أن بلاده ستبدأ في إصلاحاتها وقد يعزز النمو.

من جانبها، أشارت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، إلى أن بلادها بعيدة عن إعادة جدولة ديونها في إطار «نادي باريس» على الرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد.