محكمة ترفض دعوى ترامب حول منع سجلات البيت الأبيض بشأن هجوم الكابيتول

رفضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا الأمريكية، دعوى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن منع سجلات الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» لكي لا تطلع عليها لجنة الكونجرس للتحقيق في هجوم مبنى «الكابيتول» في 6 يناير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت المحكمة، إن ترامب لم يقدم المبررات الكافية لإسقاط قرار الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن حول إمكانية تقديم وثائق «البيت الأبيض» الرسمية إلى لجنة التحقيق.

وكان ترامب، طالب في وقت سابق، بعدم تقديم الوثائق الأرشيفية الخاصة بعمل إدارته في يوم اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي، أشار الرئيس السابق، إلى امتيازات السلطة التنفيذية في مجال حماية سرية وثائق «البيت الأبيض»، ودخل في معركة قضائية مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب.

محكمة الاستئناف تمهل ترامب 14 يوما لتقديم طلب عاجل إلى المحكمة العليا للطعن

وأمهلت محكمة الاستئناف، ترامب، 14 يوما لتقديم طلب عاجل إلى المحكمة العليا للطعن في قرار محكمة الاستئناف.

من جانبها، أعلنت لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول أنها ستصوت الأسبوع المقبل على توجيه الاتهام بازدراء الكونجرس إلى الرئيس السابق لإدارة كوادر «البيت الأبيض»، مارك ميدوز.

وكانت اللجنة الأمريكية، استدعت في وقت سياق، ميدوز للإدلاء بشهادته في إطار التحقيق في اقتحام «الكابيتول»، لكنه رفض المثول أمام المشرعين، فيما رفع ميدوز دعوى قضائية ضد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأعضاء لجنة التحقيق، متهما اللجنة بتجاوز الصلاحيات.

وأدلى 275 شاهد عيان بإفاداتهم في إطار التحقيقات في اقتحام مبنى الكابيتول بعد استدعائهم من قبل لجنة التحقيق، فيما دعا الرئيس الامريكي السابق، المسؤولين ومستشاريه ومساعديه السابقين لعدم التعاون مع المحققين.