هاني شاكر: لو «المهرجانات» أصبحت اللغة السائدة يبقى القيامة قربت

اعتبر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أنه لو أغاني المهرجانات أصبحت اللغة السائدة في مصر ستكون كارثة «تبقى كارثة ويبقى يوم القيامة قرب»، متسائلًا: «يرضيكي كده؟.. أكيد لا»، مشددًا على أن أغاني المهرجانات لا يجب أن تكون صورة الفن المصري المصدرة للعالم مضيفًا: «مينفعش ان الصورة اللي تبقى متاخدة عن الفن المصري هما مطربي المهرجانات».

وأوضح شاكر في لقائه مع أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنه طالب الدولة بإنتاج أغانٍ وأفلام، واعدًا الجمهور بأخبار طيبة عن إنتاج الدولة لأغانٍ وأفلام ومسلسلات.

لو اتعرض عليا إعلان هعمله

ونفى هاني شاكر مهاجمته للكينج محمد منير، بسبب مشاركته في أحد الإعلانات، مؤكدًا أنهم لو عرضوا عليه الغناء في إعلان فإنه سيوافق نظرًا لأن الإعلانات أصبح يتم عملها بطريقة جيدة، مشيرًَا إلى أن بعض الإعلانات لا تعجبه «النهارده لو اتعرض عليا إعلان هعمله لأن الإعلانات بقت بتتكلف جدا وبتتعمل بشكل حرفي وراقي جدا ومش كل الإعلانات بتعجبني لكن فيه إعلانات على أعلى مستوى».

ونفى نقيب الموسيقيين ما تردد عن اقتحام المطرب سامو زين لمبنى النقابة ولمكتبه بسبب الرسوم التي فرضتها النقابة على أجره في الحفلات داخل مصر، مؤكدًا أن الأمر كان مجرد خطأ حسابي وأنه تواصل مع سامو زين، مشيدًا بالعلاقة التي تربطهما سويًا ومعتبرًا أنه من أصدقائه في الوسط الفني.