هاني شاكر: أهلا وسهلا بمغني «شيماء» في النقابة لو صوته حلو وورقه كامل

علق الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على مهرجان «شيماء»، الذي انتشر مؤخرًا، وقال: «فيه أغاني كتير بتطلع من تحت السلم.. زي أغنية شيماء اللي طلعت بطة في الآخر»، مشددًا على أن النقابة ليست ضد مغني أغنية «شيماء».

شاكر: «يارب يكون صوته حلو»

ورد «شاكر»، في لقاء مع برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس» الفضائية، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مساء الخميس، على مسألة تقدم مغني «شيماء» للحصول على رخصة من النقابة، قائلًا: «لو تقدم للنقابة وكانت أوراقه مستوفاة وكان بيعرف يغني ومخلص جيش، ونجح وصوته حلو يقدر يغني.. أهلا وسهلا.. ويا رب يكون صوته حلو وبيعرف يغني ورقه سليم عشان نخليه يدور على حاجة تاني غير البطة».

هل يمكن لعصام صاصا أن يدخل النقابة؟

وكشف عن أنه لم يهاجم «عصام صاصا» مغني المهرجانات، موضحًا أنه حاصل على تصريح العمل «دي جيه» وبدأ يغني في الأفراح، وفي إحدى الحفلات أصدر لفظًا خارجًا، ولذلك استدعته النقابة لتحقق معه، وإذا تقدم بأوراقه إلى النقابة ليحصل على ترخيص للغناء فإن النقابة لن تمنعه، ولكن المهم أن يجتاز الامتحان، ويكون ورقه «سليم».

ورد هاني شاكر على الهجوم الذي تعرض له الفنان تامر عبد المنعم بعد اتهامه بالتنمر على مغني المهرجانات حمو بيكا، قائلًا: «قد يكون استفز من حمو بيكا، لأنه كان عايز يعمل مؤتمر في وزارة الثقافة زي ما إحنا عملنا، وعشان كدة كلم تامر عبد المنعم.. ويمكن ده اللي استفز تامر ورد عليه، ومش عيب إن يكون حد مش عارف يقرا ويكتب، وفنانين كتير من الزمن الجميل مكانوش يعرفوا يقروا ويكتبوا.. لكن الغناء مش بالعافية.. ولو عايز حمو بيكا يقدم في النقابة تاني بعد سنة يقدم.. هو حر».