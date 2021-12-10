هاني شاكر: جهات رسمية ستخاطب «يوتيوب» لمنع أغاني المهرجانات

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة لن تخاطب يوتيوب لمنع المهرجانات كما يعتقد البعض، لكن جهات في الدولة يجري التنسيق معها، مثل وزارة الاتصالات، ستخاطبه، مضيفًا: «الحقيقة لازم الخطوة دي تتاخد، لأنه لو دخلتي على يوتيوب، وشوفتي الأغاني اللي بيسمعها أولادنا.. هتلاقيها حاجة تحزن.. وجهات رسمية هي اللي هتخاطب يوتيوب.. وإحنا مش أول ناس نعمل ده.. وبإذن الله هيكون فيه أخبار كويسة قريب».

حمو بيكا لم ينجح في الامتحان

وأضاف «شاكر»، في لقاء مع برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس» الفضائية، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مساء، أن حمو بيكا لا يقف على المسرح بمفرده، وعندما وقف أمام اللجنة، لم يستطع إقناعهم بأنه يغني بالنوتة الموسيقية، مشددًا على أنه أتى له بأحد المدرسين لكي يعلمه الغناء، لكنه تهرب، موضحًا أن النقابة سبق وتنازلت عن القضية المقامة ضد حمو بيكا، كما أن النقابة كانت تعطيه تصريح لمدة يوم واحد، لكي يعمل قبل أن يؤدي الامتحان في النقابة، لأنهم لا يرغبون في توقف عمل أحد.

وشدد على أنه لو كان يستطيع منع حمو بيكا من الغناء في المملكة العربية السعودية سيمنعه، لكن على ما يبدو أنهم في المملكة لديهم وجهة نظر مختلفة، ولا يفرق معهم مسألة حصوله على عضوية النقابة.

محمد ثروت من أحلى الأصوات

وعن الفنان الذي بدأ طريقه قويًا ولم يستكمل بنفس القوة، قال: الفنان محمد ثروت «مركزش أوي في الفن، لأن شغله أخده شوية»، ولم يستكمل طريقه بنفس قوة ظهوره، مشددًا على أن «ثروت» صديقه، وهو من أحلى الأصوات في الساحة الفنية.

الرد على تصريحات الفنان إيمان البحر درويش

ورد على تصريحات الفنان إيمان البحر درويش، التي قال فيها إن بعض أغاني هاني شاكر «مينفعش راجل يغنيها»، لأنه يوجد بها بعض الكلمات التي تدل على الضعف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية: «هي وجهات نظر، وأقوله إن الإنسان يحس بألم شديد وانهيار ده ممكن يحس بيه الراجل والست، ورأيه بالنسبة ليا تحصيل حاصل، وغنيت أغنية لو بتحب حقيقي صحيح وأنا مقتنع بها».