القوى العاملة: تعيين 1057 شابا بينهم 6 من ذوي الهمم ببنى سويف

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين 1057 شابًا من مختلف المؤهلات منهم 6 ذوي القدرات الخاصة، من خلال مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف وشهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية للمديرية وبلغوا 2662 شاباً.

التفتيش على 616 منشأة

وأضاف وزير القوى العاملة، أن مكتب مديرية بني سويف استخراج 812 ترخيص مزاولة الحرفة، و708 شهادة قياس مستوى المهارة.

وجاء ذلك خلال تقرير تلقاء وزير القوى العاملة، من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال نوفمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 616 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات.

تحرير 49 محضرًا ضد المنشآت المخالفة

وتابع أنور في التقرير، أنه تم التفتيش على 295 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 49 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 18 ألف جنيه، بواقع 6 منحة مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، وصرف 4 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 8000 جنيه.