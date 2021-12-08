سعفان والقصير يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لرعاية العاملين في القطاع الزراعي

شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور السيد القصير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال حماية ورعاية العاملين في القطاع الزراعي «صغار الصيادين والمزارعين».

في مستهل كلمته عقب التوقيع قال وزير القوى العاملة، إن هذا التوقيع يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» التي تهدف إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية بكل فئاتها، والتمكين الاقتصادي لجميع الفئات، ودعم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، فضلا عن حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لصغار المزارعين والفلاحين والصيادين، مشددا على أهمية استكمال قواعد البيانات الموجودة حتى يتسنى للجهات المسؤولة توفير كل السبل للرعاية والحماية اللازمة.

البروتوكول يهدف إلى تنمية مهارات العامل الزراعي المصري

وأشار سعفان إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنمية مهارات العامل الزراعي المصري وتمكينه اقتصاديا، والمساهمة في نقل العاملين بالقطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء قواعد بيانات عن عمال الزراعة، وصغار المزارعين والصيادين بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز التعاون في مجال رعاية وحماية وتدريب وتشغيل العمالة الزراعية المصرية والمرأة الريفية، وتوفير حياة كريمة لهم، وزيادة وعيهم التأميني.

إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة

وأضاف وزير القوى العاملة أن البروتوكول يشمل أيضا إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الزراعي، وتعزيز برامج التدريب التعاوني، والعمل على توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في القطاع الزراعي، وتوفير العمل اللائق، ومكافحة عمل الأطفال.

تمكين العاملين بالقطاع الزراعي اقتصاديا

كما يتضمن البروتوكول تمكين العاملين بالقطاع الزراعي اقتصاديا وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة أو الثروة الحيوانية والداجنة أو الثروة السمكية، فضلا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، واستهداف برامج تتماشى مع وظائف المستقبل في قطاع الزراعة، وتطوير مهارات التعامل مع نظم استخدام الميكنة الزراعية الحديثة، وصيانة وإصلاح الآلات الزراعية وفقا لأحدث التقنيات.

أهمية تحديد أسس ومعايير للبيانات التي يتم تسجيلها في قاعدة البيانات

في نفس السياق أعرب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن بالغ تقديره لوزير القوى العاملة على مبادرته لتوقيع هذا البروتوكول الذي يسهم في تقديم برامج رعاية وحماية لفئة من أهم الفئات في المجتمع المصري، مشيرا إلى أهمية تحديد أسس ومعايير للبيانات التي يتم تسجيلها في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة طبقا لهذا البروتوكول، فضلا عن وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ البرامج المقترحة.

الوزارة تهدف إلى النهوض بالسياسة الزراعية

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تهدف إلى النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الأراضي التي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية، والعمل على تطويرها، مؤكدا على أن هذا التعاون يسهم في تنفيذ العديد من الأنشطة وتقديم الدعم اللازم للعاملين في مجال الزراعة، وعلى الأخص صغار المزارعين والفلاحين وصغار الصيادين، فضلا عن العمل على مد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة بما يحقق الاستقرار والأمن الاجتماعي للمواطن المصري.

توقيع البروتوكول

وقع البروتوكول عن وزارة القوى العاملة المهندس أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن وزارة الزراعة الدكتور علاء عزوز سلامة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

حضر التوقيع من جانب وزارة القوى العاملة عزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، وأشرف مرزوق معاون الوزير، وهيثم الدهان مدير إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية، ورضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، ومصطفى مجدي باحث بمكتب الوزير.

ومن جانب وزارة الزراعة، حضر مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات، وشؤون مكتب الوزير، وعباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وشعبان سالم رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وصلاح بدوي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة.